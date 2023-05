Trofense desce à Liga 3, B SAD no “play-off”

O Trofense viu confirmada a descida à Liga 3, juntando-se ao lanterna-vermelha Sp. Covilhã, enquanto a B SAD vai disputar o “play-off” de manutenção na II Liga portuguesa de futebol.

Na 34.ª e última jornada da II Liga, o Trofense perdeu em casa com o Mafra (2-1) e terminou a prova na 17.ª e penúltima posição, com 32 pontos, mais quatro do que o Sp. Covilhã (18.º e último), que já tinha confirmado a despromoção.

A B SAD empatou com o Vilafranquense (1-1), e não conseguiu deixar o 16.º lugar, de acesso ao “play-off” de manutenção, já que o Nacional, a outra equipa em risco, venceu na receção ao Académico de Viseu (3-2).

Os “azuis” vão agora defrontar o Vilaverdense no “play-off” de manutenção, visitando os minhotos em 3 de junho e recebendo em 11 de junho.