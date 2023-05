Festa do título no Marquês. Saiba que ruas vão estar cortadas ou condicionadas

Várias ruas vão estar encerradas ao trânsito junto ao Marquês de Pombal, em Lisboa, entre as 17h deste sábado e as 05h da manhã de domingo, devido ao jogo do Benfica no campeonato nacional de futebol e aos possíveis festejos dos benfiquistas se o clube conquistar o título.

“Na eventualidade de se realizarem hoje festejos do Sport Lisboa e Benfica (SLB) no Marquês de Pombal”, estão previstos vários “cortes de trânsito permanentes naquela praça e arruamentos envolventes”, indica a Câmara Municipal de Lisboa (CML) em comunicado.

Que acessos estarão cortados ao trânsito?

túnel de Entrecampos

túnel de Campo Pequeno, no sentido Campo Grande – Saldanha

túnel do Marquês (totalmente fechado nos dois sentidos)

Rua Joaquim António de Aguiar (entre Rua da Artilharia 1 e Praça do Marrquês)

Avenida da Liberdade (com exceções)

acesso da rotunda de Entrecampos à Avenida da República

Avenida da República (vias centrais e laterais)

praça Duque de Saldanha (nas vias centrais)

Avenida Fontes Pereira de Melo, com trânsito e atravessamentos proibidos

Avenida Duque de Loulé (entre o cruzamento com a Rua Luciano Cordeiro e a Praça do Marquês de Pombal)

Avenida António Augusto de Aguiar (entre a Rua Marquês da Fronteira e a Avenida Duque de Loulé)

Avenida Sidónio Pais

Alameda Edgar Cardoso

Túnel da Rua Marquês de Subserra

Rua Alexandre Herculano

Rua Braancamp

Rua do Conde de Redondo.

Onde é que a circulação vai estar condicionada?

nas ruas que confluem para a Avenida da República

na Avenida Duque d'Ávila, sentido da circulação entre a Av. da República e a Av. 5 de Outubro será alterado “para permitir a saída de veículos da zona de estacionamento de propriedade privada”

em todas as artérias que ligam às avenidas sem circulação rodoviária

na Avenida da Liberdade, permitidos atravessamentos entre a Rua das Pretas e a Praça da Alegria e entre o Largo da Anunciada e a Travessa da Glória

Estações de metro encerradas a partir das 16h30:

Marquês de Pombal (linhas azul e amarela)

Parque (linha azul)

Picoas (linha amarela)

Feira do Livro fecha às 17h

As celebrações de uma possível vitória do Benfica obrigaram também à antecipação do encerramento da Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, das 23h00 para as 17h00, por razões de segurança, o que obrigou os livreiros a cancelar ou reagendar 155 eventos e lançamentos previstos para hoje.