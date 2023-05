O Boavista goleou o D. Chaves, por 4-1, em partida da última jornada da I Liga.

Os flavienses terminaram reduzidos a oito (Ricardo Guimarães, Bernardo Sousa e Issah Abass foram expulsos).

Com este triunfo, os axadrezados terminam o campeonato no nono llugar, com 44 pontos, menos dois do que o Chaves, que acaba em sétimo.

Veja o resumo da partida: