Braga responde a provocação do Sporting

O Sp. Braga esperou pela garantia do terceiro lugar no campeonato para responder a uma provocação do Sporting.

A 2 de fevereiro, os leões fizeram um vídeo, depois da goleada 5-0 aos arsenalistas, colocando Pedro Gonçalves a conversar com Esgaio sobre o único café disponível, mas lembrando os autores dos golos nessa partida contra os guerreiros do Minho.