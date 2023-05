"É altura" de o Braga ser presença habitual na Liga dos Campeões

António Duarte, antigo dirigente do Sporting de Braga, defende que a presença do clube na Liga dos Campeões tem de passar a ser um hábito.

Em entrevista a Bola Branca, António Duarte diz que "já vem sendo altura" de o apuramento do Braga para a maior prova de clubes do mundo passar a ser a regra e não a exceção.

"Temos essa qualidade, esse prestígio, temos gente do futebol, temos cidade, temos gente que gosta de futebol. Portanto penso que sim e já estamos na altura", salienta.

Para António Duarte, "falta um pouco mais de mais de paixão e um pouco mais de ambição" para que o Braga se torne um "habitué" da Liga dos Campeões.

Só faltou um bocadinho assim ao Braga

No entender de António Duarte, o Braga "é a equipa que melhor joga no campeonato português" e teria capacidade para ser campeão, contudo, dá o exemplo de dois momentos em que faltou a ambição e paixão de que fala, para que os minhotos pudessem lutar por mais ainda.

Tivemos jogos em que podíamos ter conseguido um pouco melhor, ou seja, aquilo que eu defendia, que era lutar pelo título. Foi o jogo na Pedreira com o FC Porto, em que não fomos felizes num empate que podíamos ter ganho, e o jogo no Estádio da Luz, em que abdicámos de jogar", lamenta.



António Duarte espera que a próxima época seja encarada com maior ambição, a começar pelo reforço do plantel: "Naturalmente terá de haver mais aposta, vender menos, correr mais riscos nesse sentido, e reforçar a equipa. Estamos num lugar de pódio, é um lugar bom, mas que me sabe a pouco. Sempre pensei que o Braga devia ocupar outros lugares de mais destaque e até lutar pelo título de campeão nacional."

Para o antigo dirigente do Braga, a aposta na continuidade de Artur Jorge "tem de ser feita" e é fundamental que António Salvador dê ao treinador "condições e autonomia" para que este consolide o atual projeto e possa lutar pelo título de campeão nacional.

"O SC Braga tem de apostar, tem de haver mais paixão, mais identidade, tem de ser um clube que se sinta com as suas raízes. Estamos num momento fundamental para consolidar e solidificar o SC Braga, que vai lutar por ser campeão nacional", declara.



Final da Taça "50-50" entre Braga e Porto

Cabe ao Braga encerrar a I Liga, na receção ao Paços de Ferreira. Depois, há a Taça de Portugal para tentar conquistar, a 4 de junho, no Jamor, frente ao detentor do troféu, o FC Porto.

António Duarte considera que se trata de "uma final de 50-50 e que vai depender muito do momento das equipas". Nesta reta final de época, o Braga atravessa "uma situação mais complicada, com algumas lesões", ao passo que o Porto "parece mais desgastado fisicamente".

"São duas equipas com características muito diferentes. Uma competitiva, agressiva, outra com muita qualidade, bola no pé, a criar espaços, a jogar à profundidade, à largura, um futebol completamente diferente. Vamos para o Jamor com ambição, para selar o fim de uma época que para mim é um pouco agridoce, porque estamos num lugar de pódio, mas sempre acreditei que íamos chegar um pouco mais acima", termina.