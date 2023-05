Donos da V Sports integram administração da SAD do Vitória de Guimarães

Os donos do fundo V Sports, os multimilionários Nassef Sawiris e Wesley Edens, foram eleitos para o conselho de administração da SAD do Vitória de Guimarães.

Eleitos na assembleia geral da SAD, realizada na terça-feira à noite, os empresários ocupam as duas vagas destinadas ao fundo que adquiriu 46 por cento das ações da SAD por 5,5 milhões de euros, legitimadas pelo acordo que os sócios vitorianos aprovaram na assembleia-geral de 3 de março de 2023.

Ao abrigo desse mesmo negócio, o clube vimaranense, detentor de 50,84% das ações, tem direito a três lugares no conselho de administração da SAD, sendo eles ocupados pelo presidente, António Miguel Cardoso, e pelos vice-presidentes Nuno Leite e José Eduardo Viamonte.

Designado V Sports desde 2021, o fundo de Nassef Sawiris e de Wesley Edens, inicialmente denominado NSWE, detém ainda o Aston Villa, clube da Liga inglesa de futebol, desde julho de 2018.

Detentor de uma fortuna avaliada em 6,2 mil milhões de euros, que lhe vale o 367.º lugar no ranking das pessoas mais ricas do mundo, segundo dados de hoje da revista Forbes, o egípcio Nassef Sawiris detém ainda quase 6% das ações da Adidas e de 5% da Madison Square Garden Sports, proprietária das equipas New York Knicks, de basquetebol (NBA), e New York Rangers, de hóquei no gelo (NHL).

Já o norte-americano Wesley Edens ocupa o lugar 830 entre as fortunas mais avultadas do mundo - 3,2 mil milhões de euros segundo dados da mesma publicação norte-americana -, e é coproprietário da equipa de basquetebol Milwaukee Bucks (NBA) desde 2014.

O acordo aprovado a 3 de março de 2023 prevê ainda um donativo de dois milhões de euros para infraestruturas por parte do fundo V Sports.