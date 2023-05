Permanência na II Liga joga-se no domingo à tarde

As últimas decisões na II Liga estão marcadas para domingo à tarde. A partir das 15h30, Nacional da Madeira, BSAD e Trofense lutam pela permanência.

São as contas que continuam em aberto na prova, sendo certo que o pior que pode acontecer ao Nacional é ficar em posição de "play-off" e melhor que pode acontecer ao Trofense é terminar nessa posição. A BSAD ainda pode ficar em posição de manutenção automática, de "play-off" descer diretamente à Liga 3.

O Nacional, que recebe o Académico de Viseu, está no 15.º lugar, com 36 pontos; a BSAD, que visita o Vilafranquense, está em posição de "play-off", no 16.º posto, com 34 pontos; o Trofense, que recebe o Mafra, é penúltimo, em lugar de descida direta, com 32.

Para garantir a posição, o Nacional precisa de vencer o Académico, já que tem desvantagem no confronto direto com a BSAD. Os lisboetas, por sua vez, também têm de vencer, porque têm desvantagem sobre o Trofense, no confronto direto. Tudo para apurar no domingo, enquanto o Lank Vilaverdense, vencedor do "play-off" da Liga 3 aguarda para conhecer adversário.

A última jornada da II Liga arranca já na quinta-feira, com o campeão Moreirense a receber o despromovido Covilhã, às 20h15. A ronda prossegue na sexta-feira, com o Feirense-Torreense (18h00), e no sábado com o Penafiel-Estrela da Amadora (11h00) e o clássico das B, entre FC Porto e Benfica, às 12h45.

No domingo, além dos jogos das 15h30, entre as equipas que lutam pela permanência, jogam Oliveirense e Leixões, às 11h00, e o promovido Farense encerra a temporada, em casa, com o Tondela, às 18h00.