Arruabarrena: "Foi um grande ano a nível individual e coletivo"

Arruabarrena descreve a temporada em Arouca, a primeira do guarda-redes no futebol europeu, como "um grande ano a nível individual e coletivo, sobretudo com a qualificação para as competições europeias".

Eleito melhor guarda-redes do mês de abril da I Liga, o uruguaio, que nesse período defendeu três penáltis, divide o prémio com "todo o grupo" e explica que que resultado do que a equipa tem alcançado.



Nestas declarações publicadas no site da Liga, Arruabarrena recorda, por fim, que "ainda falta um jogo" e o objetivo é "terminar na melhor classificação possível".

O Arouca está no 6.º lugar, dois pontos atrás do Vitória de Guimarães e, portanto, com possibilidade de chegar ao 5.º posto. A qualificação para a Europa está garantida, mas o 5.º lugar dá acesso à 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferências, enquanto o 6.º classificado entre na 2.ª pré-eliminatória.

Na última jornada da Liga, no sábado às 18h00, o Arouca visita Portimão e o Vitória joga no Dragão, com o FC Porto.