Benfica ou FC Porto? As contas para a última jornada

O Benfica empatou com o Sporting (2-2) e entra na última jornada do campeonato com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto. Como ficam as contas do título para a jornada 34?

Os encarnados recebem, na Luz, o Santa Clara, último classificado e já despromovido. O FC Porto defronta o V. Guimarães.

Em caso de vitória contra os insulares, a equipa de Roger Schmidt é campeã e conquista o 38.º título.

Já em caso de empate do Benfica – se acontecer um triunfo do FC Porto diante do V. Guimarães – as duas equipas empatariam a 85.

Nesse caso, e até ver, os encarnados têm vantagem de 11 golos sobre os azuis e brancos na diferença de golos marcados e sofridos (79 marcados e 20 sofridos contra 70 marcados e 22 sofridos do FC Porto.

Se o Benfica perder em casa diante do Santa Clara e o FC Porto ganhar, os dragões sagram-se bicampeões.

Benfica é campeão se:

- Ganhar ao Santa Clara;

- Empatar e o FC Porto, não anule a diferença de 11 golos entre marcados e sofridos

- Perder e o FC Porto não ganhar

FC Porto é campeão se:

- Ganhar ao V. Guimarães e o Benfica perder

- Ganhar ao V. Guimarães, o Benfica empatar e anular a desvantagem na diferença de golos marcados e sofridos