V. Guimarães derrota Gil Vicente e recupera quinto lugar

O Vitória Guimarães segurou o quinto lugar da I Liga de futebol, que tinha perdido provisoriamente para o Arouca, ao bater em casa o Gil Vicente por 1-0, em encontro da 33.ª e penúltima ronda.

Um golo do brasileiro Anderson, aos 90+3 minutos, selou o quarto triunfo consecutivo do onze de Moreno, perante o 14.º colocado, com 34 pontos.

O Vitória passou a contar 53 pontos, contra 51 do Arouca, sexto, sendo que na última jornada as duas formações vão decidir qual entra na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa e qual arranca apenas na terceira.

Veja o resumo da partida: