Paços Ferreira ganha na despedida dos jogos em casa antes da descida

O despromovido Paços Ferreira despediu-se dos jogos em casa esta época na I Liga com um triunfo por 3-1 frente ao Rio Ave, em jogo da 33.ª e penúltima jornada do campeonato.

Já condenados à descida à II Liga, os pacenses impuseram-se com golos de Nigel Thomas, aos 34 segundos, Aderllan Santos, na própria baliza, aos 48, e Guedes, de grande penalidade, aos 85. Patrick William, aos três, fez o golo dos visitantes.

O Paços Ferreira abandona o último lugar, por troca com o Santa Clara, ao somar 23 pontos, mais um do que os açorianos, enquanto o Rio Ave regista o terceiro jogo sem vencer, e é 12.º, com 39.

Veja o resumo da partida: