Nota 4 para João Pinheiro. “Boa arbitragem, tudo legal nos golos”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a João Pinheiro, árbitro do Sporting – Benfica, para a jornada 33 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que João Pinheiro fez “uma boa arbitragem” em Alvalade.

Na primeira parte, os golos do Sporting foram legais.

É justo o cartão amarelo a António Silva. Trincão ficava em situação privilegiada.

O Benfica pediu falta de Morita na área, mas Paulo Pereira não vislumbrou razões para protesto do Benfica.

Já na segunda parte, houve mais trabalho para a equipa de arbitragem.

Aos 51 minutos, Bah caiu na área, há uma mão de Nuno Santos no defesa encarnado, mas “há má simulação” e, por isso, não há falta.

Aos 70 minutos, no primeiro golo do Benfica, Diomande está no chão mas é provocado por Esgaio. Por isso, tudo legal.

Aos 94 minutos, no segundo golo do Benfica, há um contacto entre Florentino e Coates, mas é provocado pelo defesa uruguaio. Tudo legal.

Resumindo, “boa arbitragem” e “nota 4”.

Dentro das quatro linhas, Sporting e Benfica empataram 2-2.