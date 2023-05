João Pedro Sousa e os penáltis. "Jogadores ficaram a tentar perceber o que aconteceu"

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, admite que a equipa quebrou, a nível emocional, com os dois penáltis assinalados, em rápida sucessão, contra si, na segunda parte da receção ao FC Porto.

Quatro golos de Taremi fizeram o resultado do jogo deste sábado, três deles de grande penalidade. Algo que perturbou os jogadores do Famalicão, reconhece o treinador, em declarações à Sport TV.



"Os jogadores ficaram no campo a tentar perceber o que aconteceu. Porque foram poucos minutos entre o primeiro e o segundo penáltis, e houve uma quebra grande. Para além da quebra física, infelizmente, também houve quebra emocional", assume João Pedro Sousa.

Famalicão "corajoso" e derrota "justa, mas exagerada"

O treinador do Famalicão admite que, apesar da derrota, os seus jogadores "foram corajosos”.

“Forçámos o erro e chegámos ao 2-2 e ainda podíamos ter feito 3-2, mas mesmo em vantagem não mudaríamos a nossa postura”, assinala.

João Pedro Sousa afirma que a equipa assumiu “o risco de pressionar em zonas muito subidas, sabendo que do outro lado estava uma equipa muito poderosa".

"Penso que até entrámos melhor que o Porto na segunda parte, mas depois chegaram os dois penáltis e quebrámos um pouco. A partir daí, o jogo foi do Porto”, diz. No entanto, remata que a "vitória justa do Porto" foi "por números exagerados."

Sobre a desilusão por ficar sem a Europa, o treinador dos famalicenses admite que se tinha “possibilidades matemáticas de chegar ao sexto lugar, íamos tentar fazer isso".

"Queremos subir mais um lugar e tentar terminar a Liga no melhor lugar possível", afiança.