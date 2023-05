Farense garante subida, Estrela disputa "play-off" com o Marítimo

O Estrela da Amadora perdeu este domingo em casa, frente ao Nacional da Madeira, por 1-0, resultado que fecha, a uma jornada do fim, as contas da subida de divisão.

A equipa da Reboleira, treinada por Sérgio Vieira, estava obrigada a vencer para adiar decisões para a última jornada, mas acabou por perder, sendo o Farense o beneficiado. Os algarvios juntam-se ao já campeão Moreirense no lote das equipas promovidas.

O Estrela irá disputar com o Marítimo um" play-off" a duas mãos para definir qual será 18.ª equipa do principal escalão em 2023/24.

Na Reboleira, Pipe Gómez apontou o único golo da partida já perto do final do jogo, ao aos 81 minutos. Os madeirenses sobem para o 15.º lugar, deixado o BSAD no lugar de "play-off".