A duas horas do início do dérbi em Alvalade, entre o Sporting e Benfica, houve confrontos entre adeptos das duas equipas. Alguns momentos de tensão antes do jogo obrigaram à intervenção da polícia.

Houve bastonadas e até tiros para o ar para separar grupos de adeptos nas imediações de Alvalade.

A partida entre Sporting e Benfica pode decidir o campeão desta época se os encarnados vencerem.

[em atualização]