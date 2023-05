Braga empata e Sporting continua a sonhar com a Champions

O Boavista manteve as esperanças do Sporting no apuramento para a Liga dos Campeões vivas, este sábado, ao arrancar um empate, por 1-1, na receção ao Sporting de Braga, a contar para a 33.ª jornada da I Liga.

As ocorrências de um encontro muito agitado, que marcou a despedida de Bracali do Estádio do Bessa, ficaram guardadas para a segunda parte. Aos 52 minutos, Yusupha Njie marcou, contudo, o golo foi anulado pelo videoárbitro por fora de jogo. Sete minutos depois, após um cruzamento da direita, Reggie Cannon introduziu a bola na própria baliza.

O Braga estava a três minutos de garantir, pelo menos, o terceiro lugar e consequente qualificação para a Champions. Porém, ao terceiro minuto de descontos, após um cruzamento de Rodrigo Abascal da direita, Yusupha rematou de forma acrobática e restabeleceu o empate.

No final, os adeptos do Boavista entoaram, em uníssono, o nome de Bracali, que não conteve a emoção. O guarda-redes brasileiro anunciou o fim da carreira aos 42 anos, depois de cinco temporadas no Bessa.

O Braga falha a oportunidade de garantir o terceiro lugar e ainda fica arredado da luta pelo segundo: está com 75 pontos, mais cinco que o Sporting, quarto classificado, que ainda sonha com a Champions, e menos quatro que o FC Porto, segundo, que ainda não jogaram.

O Porto assegura, com o empate do Braga, pelo menos o segundo lugar do campeonato e a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões.