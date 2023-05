Vítor Campelos renova contrato com o Desportivo de Chaves

O treinador Vítor Campelos e o Desportivo de Chaves chegaram a acordo para a renovação de contrato por mais uma temporada, confirmou a Renascença.

O treinador de 48 anos terminava contrato no fim desta época e não escondeu que "é ambicioso" e que teria "de estar aberto a todas as possibilidades". Campelos esteve na órbita do Hull City, da segunda divisão inglesa, mas acaba por renovar e ficar no clube.

Em declarações a Bola Branca no mês passado, o presidente da SAD do Chaves, Francisco José Carvalho, afirmou que esperava manter o treinador, mas compreendia que o técnico tivesse a ambição de dar o salto para outros campeonatos.

"Acredito que não vai ser um problema. Mas se for, fico satisfeito por isso, pelo treinador chegar a voos mais altos e ir para um projeto com outras ambições. Não estou a pensar nisso agora, queremos os 35, 36 pontos. Depois, vamos sentar e fechar o contrato com o treinador. De repente, pode chegar um convite para ir para um campeonato inglês, ou para outro com outras ambições", disse Francisco José Carvalho.

Fechada a questão da manutenção já há várias jornadas, as duas partes fecharam o dossier da renovação. Falta apenas colocar no papel o acordo que já ficou fechado entre treinador e SAD.