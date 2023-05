Veja o golo que faz o Marítimo sonhar com a manutenção

Cláudio Winck fez o Marítimo sonhar com a manutenção na I Liga por mais três jogos, ao marcar o golo da vitória sobre o Vizela, na 33.ª jornada.

Ao quinto de seis minutos de descontos, o guarda-redes do Vizela saiu a um cruzamento, mas entregou a bola a Paulinho, que rematou em arco. A bola não foi à baliza, no entanto, Winck apareceu ao segundo poste para, aos tropeções, encostá-la para o fundo das redes.

Um golo caricato que leva o Marítimo aos 26 pontos, no 16.º lugar, que dá acesso ao "play-off" de manutenção, frente ao terceiro da II Liga.

Paços de Ferreira, 17.º, com 20 pontos, e Santa Clara, 18.º, com 19, estão matematicamente condenados à descida ao segundo escalão.

O Marítimo já sabe que defrontará, no "play-off", Farense, segundo classificado da II Liga, com 66 pontos, ou Estrela da Amadora, terceiro, com 60 e menos um jogo. A primeira mão está marcada para 3 de junho, em Faro ou na Amadora, e a segunda para o dia 11, no Funchal.

Veja o golo de Cláudio Winck: