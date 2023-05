Petit sobre Bracali. "Foi fundamental para o balneário e para o crescimento dos jogadores"

Petit, treinador do Boavista, explica que o guarda-redes Bracali foi "fundamental" no rendimento da equipa e para o balneário, na véspera do seu jogo de despedida.

O guarda-redes de 42 anos, o jogador mais velho da I Liga, vai retirar-se no fim da época e despede-se do Estádio do Bessa este fim-de-semana, na penúltima jornada, na receção ao Braga.

"Também já passei por isso. O Bracali vai jogar amanhã, vai ter o seu momento. Apanhei-o uma época e meia e tem sido um jogador fundamental para o balneário, para o crescimento dos nossos jogadores e para o rendimento desportivo. Não olho para a idade, mas pelo o que ele deu. O foco dele é o jogo do Braga e estar bem na baliza. É a tristeza por um lado de ver um jogador partir para outras funções, mas faz parte do futebol", começa por dizer.

O Sporting de Braga confirma apuramento para a Liga dos Campeões se vencer no Bessa, mas Petit quer estragar essa festa e despedir-se dos jogos em casa com "uma prenda para os adeptos".

"Queremos muito acabar bem e dar uma prenda aos nossos adeptos e acabar com uma boa vitória. Esperamos um jogo aberto, com muita intensidade. Somos duas equipas diferentes, Braga a lutar pelos lugares cimeiros. Esperamos um adversário difícil, mas deste lado há uma equipa que que muito terminar bem o campeonato em casa com uma boa vitória perante os nossos adeptos", acrescenta.

Petit foi expulso frente ao Gil Vicente e terá de assistir ao jogo da bancada: "Fui expulso, aceito, não foi uma coisa muito grave".

"Queremos estar sempre presentes no banco e perto da equipa, mas já passei por isso esta época e estou tranquilo, até porque tenho adjuntos que já trabalham comigo há muitos anos e sabem o que queremos para o jogo. Lá em cima até vejo melhor o jogo e a tecnologia até nos ajuda nesse aspeto. Somos importantes, mas tenho adjuntos que trabalham comigo e sabem o que quero. Não estou preocupado com isso."