Paços de Ferreira e Santa Clara descem à II Liga, Marítimo vai ao "play-off"

Paços de Ferreira e Santa Clara descem à II Liga e o Marítimo vai ao "play-off" de manutenção, ditou a 33.ª jornada do campeonato.

Tudo ficou decidido esta sexta-feira, com a vitória do Marítimo sobre o Vizela, por 1-0, com um golo de Cláudio Winck ao último de seis minutos de descontos, a aproveitar uma saída em falso de Luiz Felipe.

O Marítimo passa a somar 26 pontos, no 16.º lugar, que dá acesso ao "play-off" de manutenção, frente ao terceiro classificado da II Liga.

Paços de Ferreira, 17.º, com 20 pontos, e Santa Clara, 18.º, com 19, ainda não jogaram na 33.ª jornada, mas estão matematicamente condenados à descida, pois já não conseguirão ultrapassar os madeirenses.

O Marítimo já sabe que defrontará, no "play-off", Farense, segundo classificado da II Liga, com 66 pontos, ou Estrela da Amadora, terceiro, com 60 e menos um jogo. A primeira mão está marcada para 3 de junho, em Faro ou na Amadora, e a segunda para o dia 11, no Funchal.

