João Pedro Sousa esquece polémica com Sérgio Conceição. Objetivo é só vencer o FC Porto

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, já não pensa na polémica do último jogo com o FC Porto e que teve com Sérgio Conceição, o treinador adversário.

Depois das duas equipas se terem defrontado nas meias-finais da Taça de Portugal e até de Pepe ter acusado Santi Colombatto de racismo, as duas equipas voltam a encontrar-se na penúltima jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa, João Pedro Sousa garante que a polémica desse jogo não afetou a preparação da equipa: "Rigorosamente nada, nem faria sentido, já chegou o que aconteceu, ponto final. Sobre o jogo, como grupo de trabalho, o primeiro erro que poderíamos cometar seria olhar para trás".

João Pedro Sousa explica que este jogo é "um contexto diferente", com maior importância para os dragões.

"No Dragão tínhamos de jogar para ganhar porque só um resultado nos interessava depois da derrota em casa na primeira mão. Neste jogo os papéis estão um bocadinho invertidos. O FC Porto não quer deixar que o campeonato termine nestes próximos dias, mas para nós não é um jogo especial, será igual a todos os outros", explica.

Questionado sobre se vai cumprimentar Sérgio Conceição depois da desavença entre os dois treinadores, João Pedro Sousa diz que "Cumprimentar ou não é um não assunto". "O futebol é tão rico, é tão bonito, que o importante é falarmos do jogo e dos jogadores. É muito mais importante do que falar se o treinador A vai cumprimentar o treinador B", conclui.

Covid-19 afeta o plantel

O Famalicão tem baixas de última hora devido a Covid-19. O treinador não revela nomes, mas anuncia que tem três jogadores indisponíveis por esse motivo.

"Temos algumas baixas com lesões e problemas de Covid-19, podemos ser obrigados a fazer várias alterações. O Cádiz está lesionado, vai jogar o Pablo na posição dele, o Francisco Moura está castigado, vai jogar o Rúben Lima. "Temos três jogadores que não sabemos se poderão ir a jogo, mas estou convencido que vão recuperar. A equipa vai dar boas respostas", termina.