FC Porto-Casa Pia. "Árbitro e delegados não cumpriram deveres regulamentares"

Os treinadores das duas equipas técnicas de FC Porto e Casa Pia estiveram envolvidos em confusão no final da partida da última jornada do campeonato. Sérgio Conceição e Vasco Matos, adjunto do Casa Pia, foram os principais protagonistas.

Lúcio Correia salienta a importância dos agentes desportivos executarem as suas funções: "É muito importante que estas pessoas desempenhem bem as suas funções, porque muitas vezes há coisas que não estão no âmbito das câmaras ou sobre a ótica das câmaras, mas que depois podem trazer vários tipos de responsabilidades e de consequências até para o próprio decorrer do jogo".

"São pessoas que têm um papel fundamental no âmbito do jogo, portanto, quando não cumprem os seus deveres são passíveis de responsabilidade disciplinar, tal e qual como outro interveniente qualquer", destaca.

O Professor em Direito do Desporto explica quais as sanções que o árbitro e os delegados podem incorrer.

"Pela experiência, será uma multa acompanhada com uma suspensão temporária do exercício de funções, eventualmente poderá ficar por uma situação de alguma repreensão. Normalmente são sempre as chamadas penas de caráter menor, que não tem uma gravidade do ponto de vista do registo disciplinar", conclui.