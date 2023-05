Farense fica a um passo da subida à I Liga

O Farense ficou a um passo da subida à I Liga, esta sexta-feira, ao vencer no terreno do Benfica B, por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da II Liga.

O único golo foi marcado ao sexto minuto de descontos, por Rui Costa.

O Farense consolida o segundo lugar, que dá acesso direto à I Liga, com 66 pontos, mais seis que o Estrela da Amadora, terceiro, a duas jornadas do fim. Para garantirem a subida, os algarvios precisam que os amadorenses percam ou empatem com o Nacional, no domingo.