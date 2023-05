“2Build 3.0 foi um sucesso” a unir o desporto, a arte e o mundo corporativo

Tiago e Ricardo Mira, fundadores do projeto “2Build”, consideram que a terceira edição “superou as expectativas” e apontam ao futuro, com a intenção de tornar de o tornar o maior evento desportivo-corporativo do mundo, sediado em Portugal”.

“A 2Build já muito mais do que uma simples conferência. Já estamos a trabalhar na do próximo ano, mas queremos fazer da 2Build o maior evento desportivo-corporativo do mundo, sediado em Portugal, mas está a derivar para outro tipo de âmbitos de ação”, explica Ricardo Mira, cofundador do projeto, a Bola Branca.

A terceira edição, no Estoril, juntou figuras como Rui Vitória (Selecionador do Egipto), Vítor Pereira (Treinador de Futebol) e Pedro Martins (Treinador do Al-Gharafa do Catar), entre outros nomes do desporto nacional, a personalidades do mundo corporativo, como João Manuel Nabeiro, e da representação, como o ator Ricardo Carriço.

“Foi extraordinário, superou as expectativas. Tivemos mais de 100 oradores, em três palcos e mais de 300 pessoas inseridas no evento”, afirma Ricardo Mira, completando que o objetivo de “as pessoas poderem capitalizar as oportunidades” foi conseguido.

O projeto nasceu “durante a pandemia” e os resultados têm sido “melhores do que o esperado”, tendo já conseguido criar várias oportunidades de negócio.

“As empresas estão a interagir com atletas e ex-atletas. Está a ser um sucesso estrondoso: as empresas e os grandes empresários estão a acolher a nossa visão e estamos a crescer de uma forma muito sustentável”, conclui o cofundador Tiago Mira.