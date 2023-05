Bracali anuncia fim da carreira aos 42 anos

Bracali, guarda-redes do Boavista, anunciou que vai terminar a carreira no final desta época, aos 42 anos de idade.

O experiente guarda-redes brasileiro fez o anúncio através de um comunicado reproduzido no site do Boavista. "Como tudo na vida tem um começo e um fim, estou aqui para anunciar a minha despedida da carreira de jogador. Foram 24 anos a exercer uma profissão incrível. Quando olho para trás, vejo que o meu esforço, dedicação, profissionalismo e honestidade valeram a pena", disse.

Bracali, há cinco temporadas no clube axadrezado, assume que "até poderia continuar a jogar por mais um ou dois anos".

"Durante a minha carreira, fui sempre – ou pelo menos tentei ser sempre – muito ponderado nas minhas decisões, e a verdade é que o meu coração, o meu corpo e a minha consciência dizem que chegou o momento de parar. Vou deixar de jogar, é verdade, mas continuarei ligado ao desporto que me deu tudo e ao clube que conquistou o meu coração, o Boavista, ainda que no futuro com outras funções", explica.

Abrindo a porta para a continuidade no Boavista em funções administrativas, Bracali diz-se ainda focado "apenas no jogo com o Braga". O clube promete homenagem ao guarda-redes que fará o seu último jogo no Estádio do Bessa.

Bracali diz que "jogar jogar no Bessa é uma sensação indescritível" e que foi "uma honra" jogar pelo Boavista. Esta época, soma 28 jogos disputados no clube orientado por Petit.

Aos 42 anos, é o jogador mais velho a atuar na I Liga. Jogou 15 temporadas em Portugal, tendo somado 261 jogos. Jogou no Nacional, FC Porto, Olhanense, Arouca e Boavista, tendo sido campeão nos dragões na época 2011/12.