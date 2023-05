​“Operação Penálti”. Buscas no Sporting são relativas a antigos jogadores

As buscas da Autoridade Tributária às instalações do Sporting, que decorreram esta quarta-feira, estão ligadas a documentos relativos aos ex-jogadores Bas Dost, Rúben Semedo, Rodrigo Battaglia, Beto Pimparel e Ezequiel Schelotto, ao que apurou a Renascença.



O guarda-redes português Beto, formado no Sporting, regressou em 2016/17 e voltou a sair na época seguinte. O defesa italiano Schelotto esteve em Alvalade entre 2015/16 e 2016/17. O defesa português Semedo também terminou a formação no Sporting e foi vendido em 2017/18. O médio argentino Battaglia esteve ligado aos leões entre 2017/18 e 2021/22. O avançado neerlandês Dost foi jogador do Sporting de 2016/17 a 2019/20.

Para além do clube de Alvalade, foram executados, por suspeitas de fraude e fraude qualificada, 67 mandados de busca, três dos quais a SAD e 28 a escritórios de advogados, empresas de contabilidade e empresas de agentes de desportivos.

No caso do Benfica, as buscas às instalações foram motivadas, segundo pelas suspeitas em relação às transferências dos jogadores Gonçalo Guedes, Rafa, Vlachodimos e Chiquinho, segundo o jornal "Observador". Nomes que se juntam a uma lista que incluía já Jonas, Gaitan, Júlio César, Bernardo Silva, João Cancelo e André Gomes.

Os diversos processos-crime foram instaurados por "suspeitas da prática de atos passíveis de configurar ilícitos criminais de fraude qualificada", numa operação batizada com o nome de "Penálti".

Sporting e Benfica confirmaram as buscas em comunicado à Lusa. O Porto também confirmou, em nota no site oficial, em que garantiu estar pronto para "disponibilizar todos os elementos" que lhe sejam solicitados.