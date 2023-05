Ricardo Soares: "Era o maior desafio da minha carreira e foi superado"

Ricardo Soares, treinador do Estoril Praia, mostra-se muito feliz pela "missão cumprida" de manter o clube na I Liga, naquele que era o "maior desafio da carreira".

O técnico entrou no cargo em março e conseguiu a manutenção com três vitórias e sete derrotas: "Missão cumprida, era um grande desafio, não esperava consegui-lo neste momento. Foi um grande trabalho por parte de todos, desde o presidente até ao roupeiro".

A manutenção ficou matematicamente garantida com a vitória, esta noite, frente ao Arouca.

"Destacar os meus jogadores que foram fantásticos, perceberam o momento e trabalharam para que isto fosse uma realidade. Gostaria de destacar o público também e elogiar toda a estrutura", acrescenta.

Ricardo Soares assume que era difícil colocar a equipa a jogar melhor futebol ao entrar tão tarde na temporada no comando técnico.

"Temos experiência para perceber que quando entramos a 12 jornadas do fim é muito difícil colocar nossas ideias. Só com grande empenho, rigor e profissionalismo é que poderíamos dar a volta. Quando a espiral é negativa, com 7 e 8 jogos seguidos sem vencer, torna-se muito difícil. Disse que era o maior desafio da minha vida, e foi superado", explica.

O treinador do Estoril revela que a confusão no final da equipa entre as duas equipas técnicas teve a ver com uma troca de palavras entre si e o preparador físico do Arouca, irmão de Armando Evangelista.

"Lamento muito a situação, espero que o meu colega do Arouca já tenha metido a mão na consciência e percebido o erro que cometeu. Só o perdoo porque a tensão é muito grande. Sou muito amigo do Armando, joguei com ele na formação e temos boa amizade. Soube que era irmão dele, disse-lhe que falávamos lá dentro porque tinha percebido mal. Ficamos associados a isto e não quero ficar", termina.