Renato Paiva: ​“Talento é decidir bem”

Renato Paiva, atual treinador do Bahia do principal campeonato brasileiro, tem um registo de grande sucesso no trabalho que desenvolveu na prospeção e desenvolvimento de jogadores de futebol.



No lançamento da 2ª Conferência Bola Branca “Talento, Ética e Igualdade”, que se realiza a 22 de maio, o técnico de 53 anos abordou vários temas relacionados com o talento e falou de alguns jogadores, como João Félix, Rúben Dias, Bernardo Silva e Tiago Dantas, com quem trabalhou.

Renato Paiva trabalhou mais de 15 anos no Benfica. Depois assumiu o comando das equipas principais do Independiente del Valle, pelo qual foi campeão do Equador, do León do México e atualmente lidera o Bahia que está a jogar o Brasileirão.



Com a sua experiência quer como observador de jogadores, quer como treinador da formação e do futebol profissional, o que é ter talento no futebol?

Para muitos fazer um passe de 60 metros e a bola cair no pé do colega é ter talento, mas para mim, se calhar nesse momento do jogo o que se pedia era um passe de 10 metros. Eu não consigo descontextualizar o talento do jogo, por isso para mim no futebol o talento é o jogador perceber as suas qualidades e as suas deficiências, aplicá-las no jogo através de uma excelente tomada de decisão, talento é decidir bem. Jogadores como o Bernardo Silva e o Tiago Dantas que chegaram ao alto rendimento sendo jogadores morfologicamente muito frágeis, e nós perguntamos como é que num jogo tão físico, cada vez com menos espaço e tempo para agir, este tipo de jogadores chegou ao alto rendimento. A resposta está no talento de perceber quais as suas fragilidades e levar o jogo e as suas tomadas de decisão para longe do que é o aspeto físico do jogo.

E no entender do Renato Paiva nesta temática onde entra a inteligência?

O Rui Costa falava-me do Pipo Inzaghi que era um jogador que quando entrava nos “meinhos” do AC Milan nunca mais de lá saía, mas como goleador era excelente, era um jogador que estava sempre no limite do fora de jogo.

Marcava muitos golos sempre com poucos toques na bola. A inteligência é também isto, exponenciar as suas qualidades, mesmo que sejam poucas, aplicá-las no jogo e esconder as suas fragilidades