Oliveirense vence e confirma manutenção

A Oliveirense recebeu e venceu o Torreense, por 3-1, e confirmou matematicamente a manutenção na II Liga.

Os golos foram todos apontados na segunda parte e com um protagonista na equipa de Oliveira de Azeméis, Michel Lima, que apontou um "hat-trick".

O brasileiro entrou na partida no início da segunda parte e marcou os três golos da vitória, aos 57, 66 e 78 minutos de jogo. O avançado de 26 anos leva 12 golos apontados na II Liga esta época.

Pelo meio, Patrick Fernandes ainda reduziu aos 76 minutos, para 2-1, mas o Torreense não evitou a derrota.

Com este resultado, a Oliveirense subiu ao 10.º lugar, agora com 40 pontos, e confirmou matematicamente a manutenção na II Liga. O Torreense continua no 9.º lugar, com 41 pontos, também já com a manutenção assegurada.