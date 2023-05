Estoril confirma manutenção na I Liga

O Estoril recebeu e bateu o Arouca, por 2-0, e confirmou a manutenção na I Liga.

O jogo ficou decidido por João Carvalho aos 68 minutos. De muito longe, o médio rematou ao ângulo, sem hipótese para o guarda-redes de Arruabarrena.

Já nos descontos, aos 94 minutos, Cassiano fechou a vitória. Rodrigo Martins rematou cruzado, a bola desviou em Quaresma e sobrou para o desvio do avançado brasileiro, quase em cima da linha de golo.

O Arouca fica numa situação delicada, com três derrotas seguidas e três jogos consecutivos sem marcar. A equipa de Armando Evangelista continua em lugar europeu, no 6.º lugar, mas agora com apenas dois pontos de vantagem para o Desportivo de Chaves e cinco para o Famalicão.

Já o Estoril festeja a manutenção, com 31 pontos. Ficam confirmadas as três equipas do fundo da tabela, sendo que só uma poderá conseguir a manutenção via "play-off".

O Marítimo é 16.º classificado, com 23 pontos, seguido do Paços de Ferreira, com 20 pontos. Em último está o Santa Clara, com 19 pontos somados.