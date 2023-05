Armando Evangelista: "Temos dois jogos para fazer um ponto"

Armando Evangelista, treinador do Arouca, garante que a derrota em casa do Estoril em nada afeta o objetivo do apuramento europeu.

Apesar de ter o Desportivo de Chaves a dois pontos, os transmontanos não se inscreveram nas provas europeias, pelo que um empate nas últimas duas jornadas é suficiente para o apuramento.

"Sabíamos que iria ser difícil, o adversário à procura dos pontos para garantir a manutenção e a jogar em casa. Queríamos também resolver a nossa questão, mas temos dois jogos para fazer um ponto. Nada belisca o nosso objetivo da reta final. Vamos agarrar-nos a isso", disse, à Sport TV.

O técnico dos arouquenses analisa um "jogo dividido": "Tivemos alguma falta de sorte, algumas oportunidades flagrantes, mas não fizemos".

No final do jogo, houve confusão entre as duas equipas técnicas. Evangelista pede reflexão.

"É óbvio que é um jogo emocional, faz parte e é importante que haja mais respeito de todas as partes. Falta uma reflexão profunda sobre o que se tem passado esta época e de todas", termina.