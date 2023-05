Braga vence Santa Clara em final eletrizante

O Sp. Braga venceu o Santa Clara, por 5-3, em partida da jornada 32 da I Liga.

O jogo teve segunda parte emocionante, com os açorianos a empatarem de 3-1 para 3-3 e os arsenalistas a reagirem nos minutos finais com dois tentos.

Pelos guerreiros do Minho marcaram Ricardo Horta, Niakaté, Abel Ruiz, Bruma e Pizzi.

Já pelo Santa Clara apontaram Matheus Babi (dois de grande penalidade) e Boateng.

Com este triunfo, o Braga está a uma vitória de garantir o terceiro posto na Liga. Quanto ao Santa Clara a vida está difícil e já só se safa da descida se for através do “play-off”.

Veja o resumo da partida: