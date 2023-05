Paulo Sérgio: "Cometemos erros infantis"

Paulo Sérgio lamenta os "erros infantis" que o Portimonense cometeu na goleada (5-1) sofrida perante o Benfica, este sábado.

Em declarações à Sport TV, após o jogo da 32.ª jornada do campeonato, o treinador do Portimonense reconheceu que "não há muito a dizer quando concedemos cinco golos".

"Temos de dar os parabéns ao adversário, que foi muito superior, e olhar para dentro. Contra equipas desta qualidade, não se pode errar como errámos. Cometemos erros infantis", assinala o técnico.

Paulo Sérgio considera que o Portimonense "ofereceu o jogo", pela forma "muito infantil" como concedeu os cinco golos sofridos.

"A nossa primeira parte foi competente, quisemos voltar ao jogo com o golo, tivemos ocasião de fazer o 2-2 e o Benfica fez logo de seguida. Tivemos oportunidade para reduzir com 3-1, mas continuámos a oferecer golos com erros infantis e o Benfica aproveitou muito bem. Nós é que nos colocámos fora da partida com esses erros", lamenta.

Paulo Sérgio explicou, ainda, a ausência de Welinton Júnior, o melhor marcador do Portimonense: "Saiu da última partida tocado e achámos por bem não comprometer o resto da temporada."