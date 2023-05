José Gomes. “O sentimento é que perdemos dois pontos”

O treinador do Marítimo, José Gomes, não quis falar sobre o polémico golo anulado aos insulares nos descontos.

“Vou tentar controlar-me. O futebol é jogado por pessoas que sentem as coisas. Poucos minutos depois do jogo, não podemos libertar as nossas emoções nem verbalizar tudo o que sentimos Não posso falar porque seria castigado e temos mais duas finais para jogar”, disse.

Sobre a partida, o técnico resumiu assim: “Foi um jogo com muita posse de bola do Sporting, mas lembro-me apenas de dois remates à nossa baliza. Fomos exemplares a defender. O Sporting não encontrava espaços para desenvolver as ações ofensivas. Defendemos próximos da área, é verdade, mas ocupámos bem os espaços e saímos com contra-ataques perigosos”.

José Gomes acrescentou: “Os meus jogadores interpretaram de forma exemplar o plano de jogo. Defendemos bem, fomos perigosos no contra-ataque e não tínhamos de arriscar. Os pontos estão muito caros. Foi pena a parte final pelo que aconteceu e como aconteceu”.

Em declarações à Sporttv, Gomes lembrou também: “Somos uma equipa que está no fundo da tabela e jogámos contra uma que gostaria de estar a lutar pelo título, que luta por competições europeias e ambiciona jogar a Champions”.

“Não sei a que minuto foi o golo do Sporting. Estávamos a ganhar 1-0 aos 90 minutos. O sentimento é que perdemos dois pontos”, disse.

O Sporting derrotou o Marítimo, com remontada, por 2-1.

Os insulares continuam em posição de “play-off”.