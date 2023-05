Para o Marítimo, "não há outra hipótese" além de pontuar em Alvalade

O treinador do Marítimo, José Gomes, considera imperativo voltar a pontuar frente ao Sporting, agora em Alvalade, na 32.ª jornada da I Liga. Para tal, os insulares terão de jogar de forma pragmática e objetiva.

O Marítimo que ocupa a 16.ª posição, lugar que dá acesso ao "play-off" de manutenção, venceu o Sporting na primeira volta, por 1-0, na primeira vitória com José Gomes ao leme, após suceder a João Henriques.

Em conferência de imprensa de antevisão do reencontro com os leões, esta sexta-feira, José Gomes assume que o Marítimo vai tentar repetir a vitória de janeiro, "até porque não há outra hipótese".

“Faltando três jogos, temos de ir buscar pontos onde conseguirmos e vai ser com o mesmo espírito que jogámos no jogo da primeira volta”, sublinha o treinador, que manifesta "confiança" na manutenção e nos três pontos.



“Com todo o pragmatismo necessário e com toda a objetividade, temos de ir à procura de pontos em Alvalade”, acrescenta.

Nuances para a primeira volta e um manual

Apesar de o jogo da primeira volta ser uma referência, José Gomes não vai ler o mesmo guião, porque “já passou muito tempo, alguns jogadores que disputaram esse jogo já não pertencem ao plantel maritimista e o Sporting também já tem outras variantes”:

“Vai ser um jogo diferente, com uma história diferente, mas espero que a distribuição dos pontos seja a mesma. Vejo um Sporting com muito mais facilidade em passar os espaços uns aos outros, com uma mobilidade e imprevisibilidade maior do que aquela que tinham na primeira volta.”

Gomes espera um Sporting muito forte, com “dinâmica, mobilidade, velocidade de circulação de bola e movimentos na profundidade” que entram “para o manual de futebol”.

Por isso, “é muito importante a coesão e consistência defensiva”, para o Marítimo poder travar o Sporting, sobretudo pela sua mobilidade e imprevisibilidade no ataque, “dotado de jogadores com muita qualidade”.

O Marítimo visita o Sporting no sábado, pelas 20h30, em Alvalade. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.