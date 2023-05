Gil Vicente garante a manutenção

O Gil Vicente garantiu a manutenção na I Liga, esta sexta-feira, ao derrotar o Boavista, por 3-1, no jogo de abertura da jornada 32.

Em Barcelos, a equipa de Daniel Sousa, que precisava "apenas" de um ponto para fechar as contas da salvação, adiantou-se ao minuto 38, por intermédio do inevitável Fran Navarro.

O Boavista empatou aos 55 minutos, com um golo de Seba Pérez. Contudo, Navarro bisou nove minutos depois (já leva 16 golos, a um dos dois líderes dos goleadores do campeonato, os benfiquistas Gonçalo Ramos e João Mário) e recolocou os gilistas na frente do marcador.

Ao minuto 85, Ricardo Baixinho assinalou grande penalidade para o Gil, por mão de Ricardo Mangas na bola. Na cobrança, Murilo não perdoou.

Quem resta na luta pela manutenção

O Gil Vicente, que vinha de quatro derrotas consecutivas, e oito jogos sem vencer, começava a suscitar dúvidas. Porém, com esta vitória, passa a somar 34 pontos e, matematicamente, já não corre risco de cair para a zona de despromoção nas duas jornadas que faltam.

O 14.º classificado deixa, assim, a "batata quente" para Santa Clara, último, com 19 pontos, Paços de Ferreira, 17.º, com 20, Marítimo, 16.º, com 23, e Estoril, primeira equipa acima da linha de água, com 28.

Em declarações à Sport TV, no final do jogo, Daniel Sousa não escondeu a satisfação por ter atingido o objetivo da manutenção.

"É o culminar daquilo que temos vindo a fazer, era o grande objetivo. Já devíamos ter conseguido há mais tempo, mas foi agora e soube bem", assinalou o treinador do Gil Vicente.

O Boavista continua em décimo - pode ser ultrapassado por Vizela e Rio Ave -, com 40 pontos, e está, oficialmente, fora da luta pela Europa.

