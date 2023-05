Chaves com motivação. "Ainda temos muito para conquistar"

O treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, quer somar a terceira vitória seguida na I Liga de futebol, no jogo da 32.ª jornada, frente ao Paços de Ferreira, afastando qualquer cenário de desmotivação.

Depois de ter superado dois duelos do meio da tabela, ao vencer o Casa Pia (1-0) e o Famalicão (2-1), o Desportivo de Chaves recebe, em Trás-os-Montes, o Paços de Ferreira, penúltimo classificado, em zona de descida direta.

Ainda que assuma que este será um jogo "muito importante" para a equipa às ordens de César Peixoto, Vítor Campelos alertou que o emblema flaviense, impossibilitado de participar nas competições europeias, continua a ter metas a alcançar até ao final da época.

"Temos muitas coisas ainda para conquistar, até porque amanhã [no sábado], respeitando o nosso adversário, podemos fazer três vitórias seguidas. Nunca o conseguimos esta época e queremos muito que isso aconteça", frisou o treinador dos transmontanos, na antevisão ao encontro.

Em caso de vitória, o Desportivo de Chaves, sétimo colocado, com 43 pontos, ficará "a um ponto da melhor classificação" alcançada no principal escalão do futebol nacional, em 2017/18.

"Há muitas coisas que, amanhã [no sábado], estão em jogo, por assim dizer. Sabemos que o Paços de Ferreira está numa situação delicada e que precisa de pontos, mas nós também queremos muito ganhar, até porque só dessa forma é que respeitamos o nosso adversário, dando o melhor de nós próprios", vincou.