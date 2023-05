Roberto Martínez confirmado na Conferência Bola Branca

Roberto Martínez, selecionador nacional de futebol, é a mais recente confirmação da Segunda Conferência Bola Branca . O técnico espanhol, que assumiu a Seleção em janeiro de 2023, vem à Renascença para encerrar a segunda edição do evento que vai debater o tema “Talento, Ética e Igualdade no desporto”.

Um dia para falar com dirigentes, atletas e treina(...)

A Conferência Bola Branca vai incluir ainda um painel de diálogo entre dois técnicos. Paulo Bento, treinador de futebol e ex-selecionador futebol de Portugal, e Paulo Jorge Pereira , selecionador português de andebol, vão trocar ideias em palco nesta segunda edição que tem lugar ao longo do dia 22 de maio, a partir das 9 horas.

Entre os nomes confirmados estão também Mónica Jorge, diretora da Federação Portuguesa de Futebol e Raquel Sampaio, agente FIFA, antiga jogadora de futebol e diretora desportiva.

Antiga selecionadora nacional de futebol feminino, Mónica Jorge vem partilhar as suas opiniões sobre a forma como se pode conquistar e desenvolver a igualdade no Desporto. Já Raquel Sampaio, actualmente agente de jogadoras e treinadores, vem à Conferência Bola Branca debater como se descobrem e desenvolvem os talentos no Desporto.

A Segunda Conferência Bola Branca realiza-se a 22 de maio e vai ter transmissão online, em direto, nas plataformas da Renascença.