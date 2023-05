Ricardo Horta eleito melhor avançado do campeonato em abril

Ricardo Horta foi eleito o melhor avançado da I Liga em abril.

O internacional português e capitão do Sporting de Braga, de 28 anos, conquista este prémio pela primeira vez na presente temporada. Recebeu 21,43% dos votos dos treinadores principais do campeonato.

Bateu Jhonder Cádiz (Famalicão), com 11,11% dos votos, e um trio de terceiros classificados: Yusupha (Boavista), Mehdi Taremi (FC Porto) e Alejandro Marqués (Estoril) recolherem 8,73% das preferências.

Ricardo Horta foi decisivo para o registo 100% vitorioso do Braga nos cinco jogos disputou no período em avaliação, com três golos.