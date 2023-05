Paulo Alves não continua no Moreirense na próxima época

Paulo Alves não vai continuar a ser treinador do Moreirense para a próxima temporada, que marca o regresso à I Liga. A Renascença confirma a informação adiantada pelo portal "Maisfutebol".

O técnico, de 53 anos, chegou, viu e venceu: aterrou em Moreira de Cónegos no início da época e levou a equipa à subida automática ao principal escalão e à conquista da II Liga, a três jornadas do fim.

O Moreirense terá, assim, novo treinador na época 2023/24, na I Liga.

Com Paulo Alves, tem pela frente mais três jogos: recebe o Leixões, visita o Mafra e termina a época em casa, frente ao Sporting da Covilhã.

Paulo Alves, antigo avançado internacional português, começou a carreira de treinador no Gil Vicente, por que já passou três vezes. Também treinou, por ordem, União de Leiria, Vizela, a seleção nacional de sub-20, Olhanense, Beira-Mar, os iranianos do Nassaji Mazandaran, Penafiel, União da Madeira, os sauditas do Ohodi e Varzim. Esteve uma época sem clube e, em 2022/23, regressou ao ativo em glória.