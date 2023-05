Ignacio de Arruabarrena, dono da baliza do Arouca, foi distinguido com o prémio de melhor guarda-redes do campeonato em abril.

O guarda-redes uruguaio, de 26 anos, recebeu 30,16% dos votos dos treinadores principais da prova. Bateu Paulo Vítor, do Desportivo de Chaves, com 20,63%, e Diogo Costa, do FC Porto, com 14,29%.

De Arruabarrena defendeu três penáltis e foi decisivo para as três vitórias e um empate do Arouca em cinco jogos no período em causa.