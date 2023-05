O Casa Pia – Estoril, da jornada 32 da I Liga, vai ser disputado no Estádio Municipal de Leiria e não no estádio do Jamor.

Em causa a utilização do Jamor, por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com a Liga 3 e o Campeonato de Portugal.

Casa Pia e Estoril defrontam-se a partir das 18h00 de domingo.