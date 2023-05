Nota 4 para João Pinheiro, por "muito boa arbitragem"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribui nota 4 a João Pinheiro, pelo trabalho no Arouca 0-1 FC Porto, da 31.ª jornada da I Liga.

No entender do especialista, João Pinheiro "esteve muito sereno" e demonstrou "uma tranquilidade e uma capacidade acima da qualidade do jogo".

O Porto queixou-se de dois lances na área do Arouca, mas o primeiro foi um "choque natural" de Taremi com um defesa e, no segundo, Pepe não foi atingido pelos punhos do guarda-redes Arruabarrena.

Dois erros

Paulo Pereira só detetou dois lapsos:

"Aos 17 minutos, Otávio pisou Alan Ruiz e João Pinheiro parou o jogo, mas beneficiou o infrator, pois o Arouca atacava com perigo", explica.



"Bruno Marques foi atingido por Wendell com uma mão no olho. Devia ter sido marcado pontapé livre", acrescenta.

O cartão amarelo a Otávio, que falha o próximo jogo, foi bem exibido, "por acumulação", pois o internacional tinha cometido as quatro faltas do Porto até aí e "pôs-se a jeito".

Aos 28 minutos, Grujic ficou queixoso por uma bolada, não por falta, e aos 48 Evanilson atingiu a cara de David Simão de forma "inusitada", sem razão para amarelo. Ao minuto 66, num lance com Opoku, Evanilson fez um passe e as canelas dos dois jogadores encontraram-se, mas "não houve falta".

"Muito boa arbitragem", conclui o VAR Bola Branca.