Conselho de Disciplina vai investigar alegado insulto racista de Colombatto a Pepe

A secção não profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu abrir um processo de averiguações ao alegado insulto racista de Santiago Colombatto a Pepe, no FC Porto-Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O central do FC Porto queixa-se de que o médio do Famalicão lhe chamou "mono", a palavra espanhola para "macaco"e, fez participação à Polícia de Segurança Pública por insulto racista, após o jogo. Colombatto desmente e esclarece que disse apenas "deste-me uma patada, idiota".



O CD pretende perceber o que se passou entre os dois jogadores após o minuto 87 do jogo no Estádio do Dragão, a 4 de maio. Pepe, Colombatto e testemunhas indicadas por ambos deverão ser chamados a depor.

Segundo o jornal "O Jogo", o árbitro do encontro, Manuel Mota, escreveu no relatório que ouviu Colombatto dirigir-se a Pepe, com uma palavra que "não [conseguiu] perceber", no entanto, "macaco não chamou".

Em conferência de imprensa, após jogo, o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, desmentiu a versão de Pepe e afirmou que quem acusa Colombatto de ter proferido um insulto racista "é mentiroso". Também em sala de imprensa, Sérgio Conceição defendeu a versão de Pepe.