Armando Evangelista: "Porto aproveitou o único posicionamento incorreto"

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, lamenta o único erro defensivo que, na sua opinião, a equipa cometeu frente ao FC Porto, que por sua vez soube aproveitar, na 31.ª jornada do campeonato.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o técnico arouquense admite que queria mais, contudo, também atribui mérito ao Porto pela forma como defendeu a vantagem, nos minutos finais do encontro.

"Pena foi o golo sofrido em cima do intervalo. Foi o único momento em que tivemos um posicionamento incorreto e o Porto aproveitou. É de equipa grande. Em vantagem, o Porto ficou mais confortável, com jogadores a aproveitar as transições. Tentámos e arriscámos, mas não é fácil. O Porto foi competente a defender, não nos permitiu criar grandes situações de golo. Queríamos e podíamos ter saído daqui com outro resultado. Foi pena não termos tirado ponto nenhum", assume.

Armando Evangelista salienta que a "entrada muito forte" do campeão não surpreendeu e que faltou ao Arouca fazer mais a nível ofensivo, especialmente nos primeiros 45 minutos.

"Não fizemos aquilo que nos competia.Podíamos ter feito mais qualquer coisa na primeira parte, mas estivemos muito organizados defensivamente. Na segunda parte, já fomos mais Arouca", refere.

O Arouca pode ter perdido, mas continua com a Europa na mira. É quinto classificado, com 48 pontos, mais cinco que o Chaves, primeira equipa fora dos lugares de acesso às competições europeias.