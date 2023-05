Carlos Pinho: "João Pinheiro é um grande árbitro e uma garantia"

Carlos Pinho, presidente do Arouca, acredita que a sua equipa vai conseguir o objetivo final de terminar a temporada em posição europeia e, esta noite, no seu estádio terá pela frente um FC Porto que ainda luta pelo título.

Em entrevista à Renascença, o dirigente começa por salientar que a presença de João Pinheiro, "um grande árbitro", será, desde logo, "uma garantia de imparcialidade".

A Bola Branca, o dirigente confia que arbitragens, como as que sucederam com o Rio Ave e com o Sporting, que motivaram protesto dos arouquenses, já são passado, e que a experiência do juiz de Braga será suficiente para assegurar um desafio sem motivos para preocupação.

"Não tenho nenhum receio. Este é um árbitro referenciado e com muita experiência. Acho que vai fazer um grande jogo e desejo-lhe que corra tudo bem", afirma com convicção.

"Merecemos o 5.º lugar"

O Arouca está em posição de acesso às pré-eliminatórias da Liga Conferência, e Carlos Pinho considera que é com mérito que a equipa ocupa esse lugar.

"Todos merecemos este 5.º lugar e faremos de tudo para o manter", diz o presidente do clube nortenho. Na memória está ainda a primeira presença europeia do clube, numa época que terminou com a despromoção à II Liga.