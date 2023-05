Marítimo empata depois de estar a perder 2-0

O Marítimo recuperou de dois golos de desvantagem e resgatou um empate 2-2 na receção ao Rio Ave, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Hernâni (35 minutos) e Leonardo Ruiz (37) marcaram para os visitantes, só que Félix Correia (45+2) e André Vidigal (76) repuseram a igualdade para os insulares, que perderam a oportunidade de se afastarem ainda mais da zona de despromoção.

A formação madeirense segue no 16.º lugar, em posição de “play-off” de manutenção, com 23 pontos, mais três do que o Paços de Ferreira, penúltimo, com menos um jogo, enquanto o Rio Ave mantém-se no 12.º posto, com 39, em igualdade com o Vizela, que ainda não jogou nesta ronda.

Veja o resumo da partida: