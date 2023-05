Adepto cai da bancada do Afonso Henriques

Um adepto do V. Guimarães caiu de uma das bancadas superiores do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. A partida foi suspensa e o homem foi levado para o hospital depois de ter recebido os primeiros socorros no local.

O jogo esteve parado mais de 10 minutos para assistência médica.

Segundo a Sporttv, o adepto está "em observação, mas estável".

A Liga Portugal já "lamentou o incidente" e promete "acompanhar de muito perto a evolução do estado clínico do adepto" e "fazer tudo ao seu alcance para apurar as circunstâncias que originaram" a queda.

Dentro das quatro linhas, o Vitória vencia, por 1-0, até à altura da interrupção, e acabou a ganhar por 3-0

[Atualizado ás 20h14 com a reação da Liga Portugal]