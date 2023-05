Nota 2 para Manuel Mota. “Não há penálti a favor do FC Porto e Mihaj deveria ter sido expulso”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a Manuel Mota, árbitro do FC Porto - Famalicão, para a meia final da Taça de Portugal.

O especialista da Renascença em arbitragem dá nota de dois erros graves durante a partida: primeiro, não há penálti a favor do FC Porto no lance entre Dobre e Uribe e, segundo, Mihaj deveria ter sido expulso no Famalicão.

Na primeira parte, Manuel Mota teve um “critério muito largo” até determinada altura do jogo.

Galeno protestou uma falta inexistente.

Paulo Pereira foi taxativo em relação ao momento seguinte: “Não encontro motivos objetivos para penálti. Dobre retira o pé, não se vislumbra contacto com Uribe”. “Manuel Mota não teve coragem de não aceitar opinião do VAR”, acrescentou.

A partir desse lance, o árbitro mudou o critério das faltas e dos cartões. Dois lances: amarelo a Pepe e a Colombatto.

O FC Porto ainda marcou na primeira parte, mas Toni Martinez estava em “fora de jogo” e, por isso, o golo foi bem anulado.

Já na segunda parte, não houve lances complicados. Fazer referência para o regresso do “critério largo” em relação às faltas. “Os jogadores acabaram por compreender”, acrescentou.

No prolongamento, Mihaj corta um ataque do FC Porto com a mão e deveria ter sido expulso.

Por tudo, nota 2 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Famalicão, por 3-2 e segue para a final da Taça de Portugal.