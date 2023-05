Eliminação do Famalicão na Taça confirma Europa para o sexto classificado

A eliminação do Famalicão da Taça de Portugal confirma que o sexto lugar da I Liga dará qualificação para a Liga Conferência na próxima temporada.

Por definição, a vaga de qualificação para a Liga Europa vai para o vencedor da Taça de Portugal. No entanto, com a eliminação do Famalicão e a confirmação de uma final entre Porto e Sporting de Braga - duas equipas já sem hipótese matemática de terminarem abaixo do quinto lugar -, fica confirmada uma vaga extra de qualificação europeia para o campeonato.

O quarto lugar, atualmente ocupado pelo Sporting, daria apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, mas passa a permitir apuramento direto para a fase de grupos da Liga Europa.

A noite de quinta-feira também significou que o Sporting já sabe que disputará, pelo menos, a Liga Europa na próxima época, uma vez que já não pode terminar abaixo do quarto posto.

Ainda a sonhar com o terceiro lugar e apuramento para a Champions, os leões já sabem que, no pior dos cenários, disputarão a Liga Europa, o que não aconteceria se o Famalicão vencesse a Taça de Portugal.

Nas contas do campeonato, o quinto lugar, atualmente ocupado pelo Arouca, passa a dar qualificação para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, enquanto que o sexto lugar - que por definição não dá acesso à Europa -, passa a apurar para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



Este é um cenário que tem acontecido com regularidade desde que Portugal conquistou uma terceira vaga na Liga dos Campeões.

Na temporada passada, o Porto conquistou a Taça de Portugal, o que qualificou o Vitória de Guimarães para a Liga Conferência no sexto lugar. Em 2020/21, o Sporting de Braga venceu a Taça e o Santa Clara apurou-se para as provas europeias.

Esta temporada e com quatro jornadas por disputar, o Vitória de Guimarães está no 6.º lugar, com 44 pontos, seguido do Famalicão, com 42 pontos.

Desportivo de Chaves, com 40, Vizela e Casa Pia, com 39, e Rio Ave, com 38, ainda espreitam uma possibilidade de chegarem ao sexto lugar.